Coronavirus Grecia, premier annuncia lockdown parziale

(Afp)

Il premier Kyriakos Mitsotakis ha annunciato oggi che da martedì prossimo verrà adottato un lockdown parziale in Grecia per combattere la seconda ondata di Covid. "Non sarà una quarantena come la prima volta", ha detto il premier greco in un discorso alla nazione trasmesso in televisione, spiegando che le misure prevedono un coprifuoco notturno, dalla mezzanotte alle 5 del mattino, con la chiusura di bar e ristoranti ad Atene e altre città del Paese.