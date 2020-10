Elezioni Usa, sondaggio Fox News: Biden in testa di 8 punti /Speciale elezioni

(Afp)

A quattro giorni dall'Election Day, Joe Biden ha un vantaggio su Donald Trump di 8 punti a livello nazionale. E' quanto registra un sondaggio dell'emittente conservatrice Fox News, secondo il quale il candidato democratico è al 52% mentre il presidente è al 44%. Ristretto ormai al 2% il numero degli indecisi, con un altro 2% di elettori interpellati che afferma di sostenere un terzo candidato (Speciale elezioni).

"Biden sta mantenendo un consistente vantaggio a livello nazionale, con molti elettori che hanno già votato e pochi indecisi - spiega il pollster democratico Chris Anderson che ha condotto il sondaggio insieme al collega repubblicano Daron Shaw - è difficile vedere una campagna nazionale invertire la rotta negli ultimi giorni, ma questo non significa che sia impossibile per Trump trovare la via per una vittoria nel collegio elettorale".

Il sondaggio, inoltre, descrive un netto divario rispetto al gradimento dei candidati, con il 55% degli elettori che hanno un giudizio positivo di Biden, contro un 43% che ne ha uno negativo. Mentre per Trump le percentuali si rovesciano, con un 55% che ha esprime un giudizio negativo e un 44% uno positivo.