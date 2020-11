Usa, Trump: Con Biden anni di lockdown /Speciale elezioni

(Afp)

Joe "Biden vuole mettere in lockdown il nostro Paese, forse per anni. Follia! Non ci saranno lockdown. Il grande Ritorno dell'America è in arrivo!!!" twitta il presidente americano Donald Trump (Speciale elezioni). Il presidente Usa Donald Trump critica i lockdown decisi in vari Paesi Ue per combattere la pandemia di Covid-19, che considera "draconiani", avvertendo che Joe Biden, il suo rivale nelle elezioni di martedì prossimo, imiterebbe quelle misure e distruggerebbe l'economia Usa.

"L'Europa ha imposto lockdown draconiani: i casi salivano e anche i decessi, ma pensate a queste misure draconiane", ha detto poi Trump ai suoi sostenitori in Michigan, uno Stato in cui ha bisogno di vincere. "Ora, devono rifare tutto daccapo. Che diavolo stanno facendo? Penso che andrò da loro e gli spiegherò", ha aggiunto Trump, promettendo che non chiuderà mai più parti del Paese. "Sto realizzando il ritorno dell'America e non avremo alcun lockdown. Questo ve lo posso dire, non c'è nessun lockdown", ha detto tra gli applausi della folla, raccolta a temperature appena sopra lo zero.