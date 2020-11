Coronavirus, in India oltre 8,2 milioni di contagi

(Foto Fotogramma/Ipa)

Sono più di 8,2 milioni le persone che in India sono risultate positive al test per il coronavirus. Lo rende noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, riferendo di 8.229.313 contagi confermati, 45.231 in più rispetto a ieri.

E' invece salito a 122.607 il totale dei decessi riconducibili al Covid-19, 496 nelle ultime 24 ore, si legge nel bollettino ministeriale.