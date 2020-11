Covid, Johnson: "Morti potrebbero essere doppio della prima ondata"

(Foto Afp)

Il numero dei morti legati alla pandemia di Covid-19 in inverno potrebbe essere il doppio di quello registrato in Inghilterra durante la prima ondata. Lo affermerà il primo ministro britannico Boris Johnson in un discorso oggi in Parlamento in cui, secondo la 'Bbc', spiegherà che "non c'è alternativa" al lockdown di quattro settimane in tutto il Paese. Johnson sosterrà, inoltre, che è stato giusto "tentare ogni opzione possibile" prima di obbligare le persone a restare in casa.

Secondo l'emittente, i laburisti voteranno a favore del lockdown, ma criticheranno il ritardo della misura. Sabato Johnson ha annunciato nuove restrizioni a partire da giovedì, con la chiusura di pub, ristoranti, palestre, negozi non essenziali e luoghi di culto.