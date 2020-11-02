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Vienna, l'attentatore in azione - Video

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Vienna, l'attentatore in azione - Video

Pubblicato il: 02/11/2020 22:30

Un uomo armato, in strada, apre il fuoco e avanza. Mentre Vienna è scossa da un attacco, sui social i cittadini della capitale pubblicano video sull'azione che avrebbe provocato almeno 7 morti. In una clip, si vede un uomo armato -ritenuto un attentatore- avanzare dopo aver esploso almeno 2 colpi.









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