Covid Danimarca, record casi e ministri in quarantena

Foto Fotogramma

Diversi ministri e parlamentari danesi si sono messi in autoisolamento dopo che almeno due membri del Folketing, il Parlamento della Danimarca, sono risultati positivi al coronavirus Sars-CoV-2 oggi. I contagi hanno intralciato i lavori del Parlamento, che ha sede nel palazzo Christianborg, dove stanno anche l'ufficio del primo ministro e la Corte Suprema. Il question time è stato rimandato a domani, su richiesta della premier Mette Frederiksen.

"Non penso che sia appropriato che i partiti si presentino fisicamente in Parlamento oggi", ha detto la Frederiksen in un comunicato.

Secondo il comunicato del governo, il ministro della Giustizia Nick Haekkerupp ha partecipato ad una riunione la settimana scorsa in cui erano presenti due parlamentari che sono poi risultati positivi al Sars-CoV-2.

La riunione è avvenuta dopo che Haekkerupp aveva incontrato la premier. Haekkerupp si è messo in autoisolamento, con chiari sintomi di Covid-19. Oltre a Haekkerupp, altri otto ministri del governo socialdemocratico si sono autoisolati e diversi di loro aspettano i risultati dei test, riporta l'agenzia danese Ritzau. Tra questi c'è il ministro delle Finanze Nicolai Wammen e anche il ministro degli Esteri Jeppe Kofod.

Inoltre, secondo l'agenzia altri quattro parlamentari sono stati trovati positivi nelle ultime 24 ore. Soren Pape Poulsen, leader del Partito Conservatore, è il primo presidente di un partito ad essere trovato positivo al Sars CoV-2. Non si sa se i politici si siano contagiati lavorando a Christianborg, che ha decretato un enorme numero di restrizioni dalla primavera scorsa, per limitare la diffusione del virus tra i politici.

A livello nazionale, il numero di contagi da Covid-19 continua a crescere, con il record di 1.353 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei contagi confermati è 49.594, mentre i morti sono saliti a 728 dall'inizio della pandemia, secondo l'aggiornamento dello Statens Sero Institut.