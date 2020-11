Elezioni Usa, il sondaggio: Biden perde vantaggio in 4 Stati chiave /Speciale

(Afp)

Cambia il vento per Biden in quattro 'Swing State'. Da un sondaggio di RealClearPolitics, che ha ponderato la media di altre rilevazioni, emerge che il suo vantaggio in Iowa, Georgia, North Carolina e Ohio, si sarebbe assottigliato fino a sparire (Speciale). RealClearPolitics assegna ancora a Biden un vantaggio di 7,2 punti percentuali a livello nazionale, con un vantaggio dello 0,09 per cento in Arizona e Florida e dell'1,2 per cento in Pennsylvania. Il crollo maggiore per il 77enne Biden si è registrato in Iowa, dove fino a venerdì il candidato democratico manteneva un vantaggio in media dell'1,2 per cento. Secondo RealClearPolitics, Donald Trump ha ora un vantaggio del 2 per cento in Iowa, dell'1 per cento in Georgia, dello 0,2 per cento in North Carolina e dell'1,4 per cento in Ohio.