Vienna, chiusa ambasciata italiana

L'ambasciata italiana a Vienna, come le altre ambasciate, è chiusa dopo l'attacco di ieri, in seguito allle indicazioni delle autorità di locali. Lo confermano all'Adnkronos fonti della Farnesina. "Per ragioni di sicurezza dopo gli avvenimenti di ieri sera a Vienna - si legge sul sito della rappresentanza diplomatica - la Cancelleria Consolare rimarrà chiusa nella giornata odierna".