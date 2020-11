Vienna, Kurz: "Almeno 15 feriti, terroristi in fuga"

(Afp)

"E' stato sicuramente un attacco terroristico". Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in un'intervista televisiva, parlando di "almeno 15 feriti" nella capitale austriaca dopo la serie di azioni armate. Kurz ha spiegato che al momento non si può dire nulla sulla natura dell'attentato e che è ancora da vedere come la situazione evolverà. "Gli attentatori erano ben armati, alcuni sono in fuga", ha detto il cancelliere.