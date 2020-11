Elezioni Usa, Amanda Knox: "Prossimi 4 anni? Mai peggiori dei miei in Italia"

(Foto Fotogramma)

"Qualunque cosa accada, i prossimi 4 anni non possono essere così male come quei quattro anni di studio all'estero che ho fatto in Italia, giusto?". A scriverlo su Twitter è Amanda Knox, che commenta così l'andamento dello spoglio per l'elezione del presidente degli Stati Uniti. Il tweet dell'americana è diventato subito 'trend topic' su Twitter in Italia, ed ha suscitato moltissime reazioni.

A risponderle, tra gli altri, anche la giornalista Selvaggia Lucarelli. "Potrebbero essere peggiori, sì -scrive Lucarelli- Potrebbero assomigliare alla conclusione degli anni di studio in Italia di Meredith".