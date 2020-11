Elezioni Usa, Trump accusa i dem. Biden parlerà in giornata

"Joe Biden è sulla buona strada per vincere queste elezioni e sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti". Lo ha dichiarato in un punto stampa Jen O'Malley Dillon, manager della campagna del candidato democratico, secondo quanto riferisce il New York Times. "Non ci riposeremo fino a quando non sarà stato contato ogni voto", ha twittato il candidato democratico. L'entourage dell'ex vicepresidente è fiducioso che il ticket Biden-Harris possa superare la soglia dei 270 voti elettorali necessari per conquistare la Casa Bianca. Secondo quanto riferisce il New York, che cita Dillon, Biden parlerà agli americani nel corso della giornata.

Donald Trump, intanto, si esprime su Twitter. "Stanno lavorando sodo per far sparire in fretta il vantaggio di 500mila voti in Pennsylvania. Lo stesso in Michigan. Stanno scovando voti per Biden ovunque: in Pennsylvania, Wisconsin e Michigan. E' pessimo per iil nostro paese".

