Elezioni Usa, Casa Bianca: "Ci aspettiamo ritardi nei risultati

Foto AFP

La Casa Bianca si aspetta ritardi nei risultati del voto, "specialmente in Pennsylvania", dove i voti inviati per posta potranno essere contati fino al 3 novembre. Lo ha detto la direttrice della comunicazione della Casa Bianca, Alyssa Farah, secondo cui "stiamo lavorando con i segretari di Stato di tutti gli stati..la nostra preoccupazione dall'inizio è stata sul massiccio voto per posta quando il nostro Paese non lo aveva mai affrontato a questi livelli".