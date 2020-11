Elezioni Usa, complottista QAnon eletta alla Camera

(Fotogramma)

In Georgia vince un seggio repubblicano alla Camera una sostenitrice della tesi complottista di estrema destra QAnon. "Grande vittoria questa notte, grazie al popolo della Georgia per avermi scelto per lottare per loro a Washington", ha twittato Marjorie Taylor Greene, donna d'affari repubblicana la cui vittoria era scontata dopo che l'avversario democratico si era ritirato.

I sostenitori di questa teoria complottista sostengono che Donald Trump stia combattendo contro una setta globale di satanisti pedofili. La candidatura di Greene ha suscitato le critiche e la preoccupazione di alcuni repubblicani, ma Trump l'ha definita "una futura stella repubblicana". L'Fbi ha recentemente definito inserito QAnon nella lista di dei gruppi che costituiscono una potenziale minaccia terroristica.