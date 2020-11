Elezioni Usa, ecco gli Stati ancora in attesa dei risultati

(Foto Afp)

Sono nove gli stati Usa di cui si attendono ancora i risultati (vai allo Speciale elezioni Usa 2020). Tra questi il Maine che ha assegnato tre voti elettorali ma non il quarto.

Si tratta di:

- Alaska, dove è stato conteggiato il 36% dei voti (61,4% per Trump, 34,7% per Biden).

- Arizona: 82% delle schede scrutinate, 51,8 per Biden, 46,8% per Trump.

- Carolina del Nord (sul 95% di schede scrutinate il 50,1% è per Trump, il 48,7 per Biden).

- Georgia: 92% di schede conteggiate, 50,5% per Trump, 48,7% per Biden.

- Michigan: 78% di schede scrutinate, 51,6% per Trump, 46,7 per Biden.

- Nevada : 85% di schede conteggiate, 49,4% per Biden, 48,6% per Trump.

- Pennsylvania : 74% dei voti scrutinati, 55,7% per Trump, 43% per Biden.

- Wisconsin : 89% delle schede conteggiate, 49,3% per Biden, 49% per per Trump.