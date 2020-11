(Afp)

Entra il primo transgender nel Senato di uno stato americano: si tratta di Sarah McBride, eletta in Delaware, lo stato di Joe Biden. Democratica, 30 anni, già nel team di Barack Obama alla Casa Bianca come stagista, impegnata sul fronte dei diritti Lgbqt, ha ottenuto il 90% dei voti, secondo quanto riferito dal New York Times.