Elezioni Usa, risultati e caos Trump-Biden: chi ha vinto?

(Afp)

Chi ha vinto? Donald Trump o Joe Bide? Le elezioni americane 2020 non finiscono con la chiusura dei seggi. Per i risultati e per il verdetto bisogna attendere: il conteggio dei voti espressi personalmente si intreccia con quello, molto più lento, dei voti inviati per posta. Un primo e un secondo tempo che rischia di creare uno scenario caotico, con una coda fino alla Corte Suprema e, per certi versi, un remake dell'elezione 2000. "Noi ci preparavamo a vincere queste elezioni, a dire il vero abbiamo vinto queste elezioni" ha detto Trump, in un discorso dalla Casa Bianca, che è stato di fatto un discorso della vittoria. Mentre la Cnn fotografa il quadro assegnando 220 voti elettoriali a Biden e 213 a Trump, il presidente ha denunciato che "è in atto una frode nei confronti degli americani, un imbarazzo". "Noi andremo alla Corte Suprema, vogliamo che questo si fermi" ha aggiunto. "Lo avevo detto che sarebbe successo, lo sapevano che non potevano vincere", ha affermato riferendosi ai democratici. "Non decide Trump chi vince, ma il popolo", ha fatto eco Biden, mentre dalla campagna del candidato democratico sono state stigmatizzate le parole arrivate dalla Casa Bianca: "Le dichiarazioni fatte dal presidente sul tentativo di chiudere lo spoglio di voti regolarmente espressi erano scandalose, senza precedenti, scorrette", ha detto Jen O’Malley Dillon, manager della campagna. "Sono scandalose perché sono un aperto tentativo di privare gli americani dei loro diritti democratici.

Uno degli stati in bilico è la Pennsylvania. E il governatore Tom Wolf, su Twitter, ha alzato la voce contro il presidente: "Siamo chiari: questo è un attacco di parte alle elezioni in Pennsylvania, ai nostri voti e alla democrazia". "In Pennsylvania abbiamo ancora oltre un milione di voti per corrispondenza da contare", ha aggiunto evidenziando il "lavoro instancabile per il conteggio dei voti nel modo più rapido e accurato possibile. La Pennsylvania avrà elezioni giuste e conteremo ogni singolo voto".

Il paese rimane col fiato sospeso, in un quadro di estrema tensione. Manifestazioni di protesta contro Trump sono andate in scena a Washington, con la polizia presenta in stato di massima allerta.