Elezioni Usa, Biden: "Non ho dubbi sulla vittoria"

Foto AFP

Joe Biden ha esortato alla "pazienza" e la "calma", dichiarando di "non avere dubbi" che sarà il vincitore, ma bisognerà contare tutti i voti. "In America il voto è sacro, ogni voto va contato", ha affermato in una breve dichiarazione a Wilmington, in Delaware. "Non abbiamo dubbi che quando il voto sarà finito, il senatore Harris ed io saremo vincitori", ha sottolineato.

Trump: "Vinceremo, abbiamo prove di frode"

Trump twitta: "Fermate il conteggio"