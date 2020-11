Elezioni Usa, "vittoria imminente per Biden"

Foto AFP

"I nostri dati indicano che Joe Biden sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti". E' quanto ha detto il manager della campagna democratica, Jen O'Malley, esprimendo la convinzione che è "imminente" la vittoria dell'ex vice presidente mentre continuano il conteggio delle schede in quattro stati chiave.

"La vittoria è imminente, siamo ad un passo dal vincere i 270 voti elettorali", è il messaggio della campagna di Biden. Nonostante questo O'Malley non esclude che si possa dover aspettare ancora ed esorta alla pazienza. "La storia oggi è molto positiva per il vice presidente ma la gente deve rimanere calma e paziente - ha aggiunto - lo spoglio si sta svolgendo e sarà necessario del tempo. Siamo fiduciosi che saremo in testa ed assolutamente convinti che Biden sarà il prossimo presidente".