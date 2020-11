Elezioni Usa 2020, Biden avanti in Georgia

(Afp)

Joe Biden avanti in Georgia. Il candidato democratico, secondo la Cnn, è passato in testa nello stato, uno dei pochi che ancora deve essere assegnato e che può avere un peso determinante nelle elezioni Usa 2020. Biden, riferisce l'emittente, secondo i risultati live è avanti di 917 voti in Georgia, che vale 16 voti elettorali..

In Nevada (6 voti elettorali) il candidato democratico ha un margine di 11.438 voti, mentre resta di 47.052 il vantaggio di Biden in Arizona (11 voti elettorali). In Pennsylvania (20 voti elettorali) Trump ha invece 18.229 voti di vantaggio sul rivale democratico.