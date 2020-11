Elezioni Usa, Fox a giornalisti: "Non chiamate Biden presidente eletto"

(Afp)

Fox News ha dato indicazioni ai propri giornalisti che non dovranno riferirsi a Joe Biden come "presidente eletto" anche dopo che verranno attribuiti a lui gli stati che gli permetteranno di raggiungere i 270 voti elettorali e quindi vincere la Casa Bianca. Nei memo diffusi alle redazioni, rivelano dalla Cnn, si spiega che non si dovrà chiamare Biden presidente eletto alla luce dei ricorsi legali avviati dall'amministrazione Trump.