Elezioni Usa 2020, risultati: il punto sugli Stati chiave

Foto AFP

Il candidato democratico Joe Biden è sempre più vicino al presidente Donald Trump in Pennsylvania, Stato ritenuto cruciale dagli osservatori per l'elezione alla presidenza. Trump ha ora un vantaggio di 22.500 voti, lo 0,3%, quando lo scrutinio è al 95%, secondo i dati della Cnn.

Secondo il New York Times, restano da conteggiare circa 175mila voti in Pennsylvania, oltre 58mila dei quali a Philadelphia. Nelle maggiori contee come appunto Philadelphia, specifica il giornale americano, le operazioni di spoglio andranno avanti per tutta la notte.

Biden è ormai a un passo da Trump anche in Georgia (16 voti elettorali). Secondo la Cnn, il presidente ha un margine di 463 voti sul candidato democratico. Stando alla Cbs le due contee con il maggior numero di schede ancora da scrutinare sono quella di Gwinnett e quella di Clayton.

In Nevada (6 voti elettorali) Biden, con l'89% dello spoglio completato, è in vantaggio di 11.400 voti su Trump, mentre in Arizona (11 voti elettorali) il vantaggio di Biden va riducendosi ed ora, con lo scrutinio al 90%, è di poco più di 47mila voti, pari all'1,6%.