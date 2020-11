Elezioni Usa, Trump: "Se contano voti legali, vinco io"

(Afp)

"Se contate i voti legali, vinco facilmente. Se contate i voti illegali, possono provare a rubarci le elezioni". Donald Trump rivendica la vittoria nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. "Vorrei aggiornare il popolo americano sui nostri sforzi per proteggere l'integrità delle elezioni", dice il presidente in conferenza stampa alla Casa Bianca. "Mi sono già aggiudicato molti stati cruciali, anche con vittorie schiaccianti. Stanno cercando di rubarci le elezioni, stanno cercando di truccarle e non possiamo permetterlo", dice Trump.