Elezioni Usa 2020, Trump: "Non è finita"

(Afp)

"Le elezioni non sono finite". La campagna di Donald Trump non alza bandiera bianca nelle elezioni Usa 2020, nonostante i risultati avvicinino Joe Biden alla vittoria e alla Casa Bianca. "La falsa proiezione che dà Joe Biden come vincitore è basata su risultati che in 4 stati sono lontani dall'esito definitivo", si legge in una nota firmata da Matt Morgan, 'general counsel' della campagna. "Quando le elezioni saranno finite, il presidente Trump sarà rieletto", si legge nel testo che ribadisce accuse di irregolarità e annuncia un'imminente vittoria in Arizona.

Elezioni Usa 2020, Biden avanti in Georgia e Pennsylvania

"La Georgia si avvia a un nuovo conteggio, siamo fiduciosi che troveremo voti raccolti in maniera irregolare, e lì il presidente finirà per prevalere. Ci sono state molte irregolarità in Pennsylvania, compresi funzionari elettorali che hanno impedito ai nostri volontari osservatori di avere un accesso effettivo ai siti in cui vengono conteggiati i voti -si legge-. Il nostro ricorso ha avuto successo in tribunale, ma siamo stati privati di tempo prezioso e ci è stata negata la trasparenza garantita dalla legge statale. In Nevada, sembra che migliaia di persone abbiano votato in maniera illegittima. Infine, il presidente si avvia a vincere in Arizona, nonostante l'irresponsabile ed errata 'chiamata' favorevole a Biden da parte di Fox News e Associated Press. Biden punta su questi stati per rivendicare la Casa Bianca in maniera infondata. Ma una volta che le elezioni saranno terminate -conclude la nota- il presidente Trump sarà rieletto".