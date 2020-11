Biden presidente, New York esulta e licenzia Trump: "You're fired"

"You're fired". New York festeggia l'elezione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti e licenzia Donald Trump. Migliaia di persone scendono in strada nella Grande Mela per celebrare il risultato delle elezioni 2020. Balli, canti e cori per 'congedare' Trump, salutato con il celeberrimo "you're fired'' ("sei licenziato") che il tycoon ha utilizzato per anni nel reality The Apprentice.