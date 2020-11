Elezioni Usa, Biden: "Sarò presidente di tutti gli americani"

(Afp)

"America, sono onorato che mi abbiate scelto per guidare il nostro grande paese". Joe Biden, con un tweet, pronuncia le prime parole da presidente eletto degli Stati Uniti.

"Il lavoro davanti a noi sarà duro, ma vi prometto che sarà un presidente per tutti gli americani, che mi abbiate votato o no. Onorerò la fiducia che avete riposto in me", aggiunge.