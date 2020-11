Elezioni Usa, Biden vince mentre Trump gioca a golf

(Immagine di repertorio - Fotogramma)

Donald Trump sul green del suo circolo di golf in Virginia mentre le tv annunciavano la vittoria di Joe Biden nelle elezioni Usa 2020. Trump nella mattinata americana ha fatto tappa nel suo circolo a Sterling.

All'esterno si sono radunate decine di persone, tra sostenitori dell'attuale e del prossimo presidente. Fra la folla, cartelli con la scritta "You are fired" (sei licenziato), la frase resa celebre da Trump nel reality The Apprentice.

Trump è rientrato alla Casa Bianca alle 15.13 ora locale, le 21.13 in Italia, dopo aver passato la mattinata a giocare a golf nel suo club in Virginia. Il presidente, che ha ricevuto lì la notizia della vittoria di Joe Biden, al suo rientro ha salutato i giornalisti del pool che erano al suo seguito.