Elezioni Usa, Trump: "71 milioni di voti legali, ho vinto"

(Afp)

"71 milioni di voti legali, mai così tanti per un presidente in carica". Donald Trump continua a rivendicare la vittoria in due tweet, nei quali torna a denunciare che "agli osservatori non è stato permesso di entrare nei seggi". "Io ho vinto le elezioni - scrive il presidente tutto maiuscolo - ho avuto 71 milioni di voti legali. Brutte cose sono successe quando ai nostri osservatori non è stato permesso di controllare. Mai successo prima. Milioni di schede per votare per posta sono state mandate a gente che non le aveva mai chieste".