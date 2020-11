Elezioni Usa, Trump urla e volano mobili: il video parodia

"Sono il presidente per sempre! Basta con i voti! Altri 4 anni!". Le urla di Donald Trump, mentre dalle finestre della Casa Bianca volano mobili, lanciati dal presidente furioso per i risultati delle elezioni Usa. E' la parodia proposta da Jimmy Kimmel, star della tv a stelle e strisce con il suo Live with Jimmy Kimmel sulla Abc. Kimmel pubblica la clip sul proprio profilo Twitter: mentre il corrispondente di Fox News parla davanti alla Casa Bianca, dalla finestra della residenza presidenziale volano mobili e sedie, tra le urla di un Trump infuriato.















Trump isn't taking this well… pic.twitter.com/eAJAR4YLYX — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) November 5, 2020