Joe Biden eletto presidente, Van Jones in lacrime alla Cnn - video

"E' più facile essere un genitore oggi, è più facile essere un padre e dire che essere una buona persona oggi conta". Joe Biden viene eletto presidente e nello studio della Cnn scorrono le lacrime di Van Jones, scrittore e attivista. "E' più facile per tante. Se sei un musulmano, non devi preoccuparti di essere mandato via dal presidente. E' un riscatto per tante persone che hanno sofferto. Non solo George Floyd, tante persone non sono riuscite a respirare", dice Jones tra i singhiozzi.

"Ti svegli, vedi questi tweet, vai al supermercato e la gente che aveva paura di mostrare il proprio razzismo diventa sempre più cattiva. E spendi tanta energia solo per cercare di tenere tutto in piedi. Questo ora è molto importante per noi, avere un po' di pace...", dice.