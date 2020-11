Joe Biden presidente, Trump primo a fallire rielezione dal 1992

(Afp)

Donald Trump è il primo presidente Usa che non riesce ad assicurarsi il secondo mandato dal 1992, quando George Bush fu battuto nella corsa per la rielezione alla Casa Bianca dal democratico Bill Clinton. Dei 44 presidenti Usa che hanno ricoperto l'incarico fino ad oggi, secondo l'Independent, solo dieci hanno fallito la rielezione, quando si sono ricandidati, prima di oggi. Un presidente, John Fitzgerald Kennedy, è stato assassinato prima che potesse correre per la rielezione.