Biden, messaggio agli elettori di Trump: "Non siamo nemici"

(Afp)

Nessun riferimento esplicito a Donald Trump nei discorsi della vittoria pronunciati da Joe Biden e Kamala Harris. Il presidente eletto, trionfatore nelle elezioni Usa 2020, si è rivolto però ai sostenitori del presidente uscente. "Capisco la delusione di chi ha votato per il presidente Trump, anche io ho perso un paio di volte. Ma ora diamoci una possibilità, è ora di mettere da parte la retorica dura, abbassiamo la temperatura", le parole di Biden. Torniamo a guardarci, torniamo ad ascoltarci. Per fare progressi dobbiamo smettere di trattare i nostri avversari come nemici. Non sono nemici, sono americani. Sono americani".