Elezioni Usa, 'accetta ko con Biden': Melania in pressing su Trump

Melania Trump si è unita al coro, crescente, del 'cerchio magico' del presidente che stanno cercando di convincerlo che è arrivato il momento di accettare la sconfitta ed riconoscere la vittoria di Joe Biden. Lo riporta la Cnn citando fonti informate delle conversazioni in corso alla Casa Bianca. Fonti spiegano come la first lady stia "facendo pesare la sua opinione, come spesso fa".

Anche Jared Kushner, genero e consigliere del presidente degli Stati Uniti, avrebbe parlato con Trump della possibilità di tenere il discorso per concedere la vittoria al presidente eletto Biden. A riferirlo sempre la Cnn che cita due fonti. Un'indiscrezione che arriva dopo che la campagna di Trump ha ancora ribadito che l'elezione "è tutt'altro che terminata" annunciando l'avvio di una battaglia legale già da lunedì. Intanto, la vice direttrice della campagna di Biden, Kate Bedingfield, ha fato sapere che per ora non ci sono stati contatti tra i due sfidanti.