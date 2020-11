Elezioni Usa, Biden presenta subito piano anti-Covid

(Afp)

Il covid al primo posto nell'agenda di Joe Biden. "Lunedì nominerò un gruppo di scienziati di primo piani ed esperti come consulenti per la transizione, affinché converano il piano Covid Biden-Harris in un progetto d'azione che inizierà il 20 gennaio 2021", dice il presidente eletto degli Stati Uniti nel discorso della vittoria dopo il successo nelle elezioni Usa, illustrando il primo impegno della sua amministrazione. "Quel piano sarà costruito su un fondamento scientifico. Sarà basato sulla compassione, sull'empatia e sull'attenzione. Non risparmierò alcuno sforzo - o impegno - per ribaltare la situazione in questa pandemia".