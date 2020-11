Elezioni Usa, a Gesso si prepara festa per accogliere First lady

Di Elvira Terranova

"Appena abbiamo appreso che Joe Biden è il nuovo Presidente eletto degli Stati Uniti abbiamo pensato di invitare la First lady a Gesso, che ha dato i natali ai parenti di Jill Jacobs. Così le faremo conoscere le sue origini. Siamo pronti a organizzare una bella festa". A dirlo all’Adnkronos è Tonino Macrì, presidente dell’Associazione Rinascita Gesso, piccolo villaggio di 500 abitanti a 300 metri di altitudine, frazione del comune di Messina. Da qui nel 1900 parti’ il bisnonno di Jill Jacobs Biden, Placido Giacoppo. Il cognome poi divenne Jacobs.

"Qui c’è fermento perché non capita tutti i giorni di avere una First lady con origini ibbisote", dice. Ma come è stata scoperta questa parentela? Grazie allo studio di Antonio Federico che ha studiato l’albero genealogico di tutti gli abitanti di Gesso che hanno lasciato il minuscolo villaggio per raggiungere in nave Ellis Island, a New York. "Un giorno sentii una intervista alla signora Biden e lei disse che il nonno si chiamava Domenico Giacoppo, di Gesso. Così mi misi a fare delle ricerche su documenti rinvenuti in chiese e al comune. Nel 1900 parti’ Placido Giacoppo con la moglie, Angela Caruso e quattro figli, tra cui Domenico il nonno di Jill Jacobs".

"Adesso c’è questo filo che unisce Gesso, la Sicilia con gli Stati Uniti. Speriamo di potere ospitare presto qui la nuova First Lady", dice. Intanto iniziano i preparativi per invitare la moglie del nuovo presidente degli USA Joe Biden.