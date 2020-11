Elezioni Usa, Kamala Harris in bianco: omaggio alle suffragette

Foto Afp

Ha scelto di vestirsi con un tailleur bianco Kamala Harris per il suo primo discorso da vice presidente eletta degli Stati Uniti. Una scelta non casuale, ma piuttosto un omaggio alle suffragette e alla loro battaglia per il diritto di voto alle donne. Non è la prima volta che un'esponente democratica sceglie di vestirsi di bianco per omaggiare chi, prima di lei, si era impegnata per la partecipazione politica femminile. Solitamente vestita in blu o nero, Harris aveva scelto un abito bianco anche lo scorso gennaio, quando aveva prestato giuramento nel processo di impeachment del presidente Donald Trump.

Anche Hillary Clinton era vestita di bianco quando ha accettato la nomina a presidente degli Stati Uniti alla Convention democratica del 2016, sempre in onore del movimento per il suffragio femminile. E Geraldine Ferraro era vestita di bianco quando accettò di diventare la prima candidata donna alla vice presidenza alla convention democratica del 1984. Inoltre a febbraio le deputate democratiche alla Camera si sono vestite di bianco per celebrare il centesimo anniversario del voto delle donne durante il discorso sullo stato dell'Unione.

Nel suo discorso, Harris ha fatto riferimento a ''tutte le donne che hanno lavorato per garantire e proteggere il diritto di voto per oltre un secolo: cent'anni fa con il 19esimo emendamento, 55 anni fa con il Rights Act e ora, nel 2020, con una nuova generazione di donne nel nostro Paese che hanno votato e continuato la lotta per il loro diritto fondamentale di votare e di essere ascoltate. Stasera, rifletto sulla loro lotta, la loro determinazione e la forza della loro visione''.

''Anche se sono la prima donna a ricoprire questo incarico, non sarò l'ultima'', ha detto al Chase Center a Wilmington, nel Delaware. ''Qualunque bambina ci sta guardando stasera vede che questo è il Paese delle possibilità'', ha aggiunto.

