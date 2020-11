Elezioni Usa, Oms: "Con Biden per proteggere vite da Covid"

Foto AFP

Il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus si è congratulato via Twitter con il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden e con la sua vice Kamala Harris. ''I miei colleghi dell'Oms e io non vediamo l'ora di lavorare con voi e con le vostre squadre. Crisi come la pandemia da Covid-19 dimostrano l'importanza della solidarietà globale per proteggere vite e i mezzi di sussistenza. Insieme!'', ha scritto su Twitter.