Elezioni Usa, pioggia scherzi telefonici a numero verde Trump per denunciare brogli

(Afp)

Il numero verde istituito dalla campagna di Trump per raccogliere denunce di presunti brogli telefonici è stato sommerso di scherzi telefonici e prese in giro. A denunciarlo è stato il figlio del presidente, Eric Trump, che con un tweet ha puntato il dito contro il Comitato nazionale democratico, ventilando che si stia cercando di impedire l'inchiesta sulle presunte frodi: "Ol comitato democratico sta inondando di messaggi di spam il nostro numero verde per bloccare le migliaia di denunce che stiamo ricevendo! Mi chiedo cosa vogliano nascondere".

Sin da prima delle elezioni Trump ed i suoi alleati hanno iniziato a rivolgere accuse di presunti brogli del sistema elettorale per posta, senza fornire prove. Un portavoce della campagna di Trump ha dichiarato a The Hill che il "numero verde si sta dimostrando molto efficace per migliaia di americani che hanno avuto esperienze di voto molto preoccupanti. Stiamo raccogliendo informazioni - ha concluso - mentre ci prepariamo a procedere".