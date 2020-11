Covid, Amendola: "Priorità è curare e proteggere persone"

Fotogramma

"Abbiamo un'emergenza sanitaria che tocca l'emergenza sociale, bisogna agire immediatamente. La priorità è curare e proteggere le persone dal Covid e quindi faremo di tutto nei prossimi mesi perché il vaccino sia disponibile, perché le cure contro questa malattia siano disponibili". A dichiararlo, intervenendo a 'Uno Mattina' è stato il ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola.

"Allo stesso tempo - ha aggiunto - alle disuguaglianze, alle povertà all'impoverimento che c'era nel nostro paese dobbiamo oggi far fronte con nuove risorse, sul lato dell'occupazione innanzitutto. Utilizzeremo i soldi del Next Generation per l'occupazione femminile, per assistenza, infrastrutture che servano per curare dal punto di vista sociosanitario, dal punto di vista delle città, che spesso hanno dei luoghi di esclusione. Faremo di tutto per ricostruire sull'occupazione femminile, giovanile delle opportunità. E' una fase di emergenza, in questa fase bisogna essere uniti".