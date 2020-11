Covid, nel mondo oltre 3,6 milioni di casi e 54mila morti in 7 giorni

Afp

Oltre 3,6 milioni di nuovi casi di Covid-19 nel mondo in una settimana, l'8% in più della settimana precedente. Un aumento ancor più marcato lo segnano i decessi, oltre 54mila, +21%. Oltre la metà (54%) dei nuovi contagi, quasi 2 milioni, e dei morti si concentra in Europa. I dati emergono dall'aggiornamento epidemiologico settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità, che registra quasi 50 milioni di casi nel mondo e più di 1,2 milioni di morti dall'inizio della pandemia.

Il maggior incremento dei decessi si è verificato in Europa (44%), Africa (30%) e la Regione del Mediterraneo orientale (23%).