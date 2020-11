Elezioni Usa, Marine Le Pen: "Non riconosco vittoria Biden"

(Afp)

Marine Le Pen non riconosce la vittoria di Joe Biden e dichiara di "aspettare cosa dirà la giustizia americana". Riconoscere Biden? "assolutamente no", ha detto la leader del partito di estrema destra Rassemblement national in dichiarazioni riportate dai media francesi. Secondo Le Pen, che nel 2016 si era subito felicitata con Donald Trump, dato che vi sono dei ricorsi, bisogna aspettare che si pronunci la giustizia.