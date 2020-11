Elezioni Usa, Melania come il marito: nessuna telefonata a Jill Biden

(Foto Fotogramma)

La first lady Melania Trump non ha ancora contattato Jill Biden, la moglie del presidente eletto Joe Biden. Lo ha riferito una fonte al corrente dei fatti citata dalla Cnn, secondo la quale Melania sta agendo come il marito Donald Trump, che ritiene di non aver perso le elezioni della scorsa settimana.

Esattamente quattro anni fa Melania Trump prese un tè alla Casa Bianca e fece un tour della residenza su invito dell'allora first lady Michelle Obama, come è consuetudine.

Un'altra fonte a conoscenza dell'agenda di Melania Trump ha affermato che la maggior parte del focus dell'ufficio della first lady resta incentrato sugli incontri quotidiani e sulla pianificazione delle imminenti vacanze.