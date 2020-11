Elezioni Usa, Trump non molla: "In Wisconsin ci prepariamo a vincere"

(Afp)

Donald Trump non molla ed afferma che "ci prepariamo a vincere lo Stato" in Wiscosin. In un tweet il presidente se la prende con "i falsi sondaggisti del Washington Post e Abcnews" che hanno pubblicato "un sondaggio potenzialmente illegale teso a sopprimere il voto che mi mostrava indietro 17 punti in Wisconsin".

"Invece nell'Election Day, è stato un testa a testa e noi ora ci prepariamo a vincere lo Stato, molti di questi episodi deplorevoli", conclude Trump. In realtà, in Wisconsin Joe Biden è in testa con oltre 20mila voti e sono stati attribuiti a lui i voti elettorali dello Stato.