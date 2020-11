Elezioni Usa, Trump vince in Alaska a una settimana dal voto

(Afp)

E Donald Trump, alla fine, vince in Alaska. Ad una settimana dalle elezioni Usa 2020, con Joe Biden che ha già tenuto il discorso della vittoria, il presidente si aggiudica lo stato che garantisce 3 grandi elettori. Trump, che continua a denunciare frodi e brogli, secondo le proiezioni della Nbc ha ottenuto il 56,9% dei consensi mentre Biden è al 39,1%.

Nello stato, il senatore repubblicano Dan Sullivan ha ottenuto la rielezione, avvicinando il suo partito ad una riconferma della propria maggioranza al Senato. Il controllo della camera alta del Congresso dipende ora dai due ballottaggi che si terranno in Georgia il 5 gennaio. La conferma della vittoria di Sullivan giunge sulla scia di quella, ritenuta ormai sicura, del collega di partito Thom Tillis in North Carolina, proiettando attualmente per i Repubblicani 50 seggi senatoriali, mentre 48 andrebbero attualmente ai Democratici.

Il partito di Biden ha invece mantenuto la maggioranza nella Camera dai Rappresentanti, vedendosi attualmente assegnati 218 seggi, rispetto ai 203 dei Repubblicani. I due partiti in questa tornata elettorale hanno rispettivamente perso 5 seggi e guadagnato 6 seggi.