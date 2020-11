Coronavirus, Fauci: "In Usa lockdown non necessario con uso corretto mascherina"

Negli Stati Uniti non sarà necessario imporre un lockdown se raddoppia il numero delle persone che indossano la mascherina e se viene rispettato il distanziamento sociale. Ne è convinto il virologo Antony Fauci, che in un'intervista al programma 'Good Morning America' dell'Abc ha detto che ''l'aiuto sta arrivando davvero'' e che i vaccini in fase di sviluppo ''avranno un impatto positivo importante''.

Il massimo esperto di malattie infettive degli Stati Uniti ha aggiunto di ritenere che entro giugno spera che ''il cittadino comune possa ricevere un vaccino''. Intanto Fauci ha detto che ci sono diversi comportamenti fondamentali che gli americani possono adottare per arginare la diffusione del coronavirus, compreso l'uso delle di mascherine "idonee", evitare la folla, mantenere il distanziamento sociale e lavarsi le mani.