Coronavirus Francia, altri 425 morti nelle ultime 24 ore

(Afp)

Nelle ultime 24 ore in Francia vi sono stati 33.172 i nuovi contagi di Covid-19 e 425 decessi. I dati diffusi dal ministero della Salute portano a 42.960 il totale dei morti e 1.898.710 quello dei contagiati. Nei servizi di rianimazione, vi sono stati 386 nuovi ricoveri che portano a 4600 i pazienti attualmente ricoverati in stato grave. Nelle ultime 24 ore vi sono stati in totale 2366 ricoveri in ospedale.