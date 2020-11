Coronavirus Gb, oltre 33mila nuovi contagi

(Afp)

La Gran Bretagna ha registrato un nuovo record di casi giornalieri con 33.470 nuovi contagi. Si tratta di un aumento di oltre 10mila casi (il 46%) rispetto a ieri, quando il dato era di 22.950 contagi. Il bollettino delle autorità sanitarie non ha offerto spiegazioni per l'impennata delle infezioni, riferiscono i media, dopo che in passato era accaduto che si erano accumulati dati di giorni precedenti. Non è stato ancora diffuso il numero dei nuovi decessi, perché mancano i dati dell'Inghilterra. Altri dati sono stati diffusi in conferenza stampa dal sottosegretario Alok Sharma, che ha invitato a guardare sui trend a più a lungo termine. La media dell'ultima settimana, ha detto, è stata di 22.524 contagi e 375 decessi, contro i 22.398 casi positivi e i 295 morti della settimana precedente. Al momento vi sono 14.196 ricoverati contro i 12.406 di una settimana fa.