Covid, ecco i Paesi nel mondo senza vittime

Afp

Sono 15 i Paesi in cui il numero delle vittime per il coronavirus è pari a zero, secondo il calcolo della Johns Hopkins University. Si tratta di Cambogia, Timor Est, Eritrea, Mongolia, Seychelles, Vanuatu, Isole Salomone, Laos, Bhutan, Dominica, Grenada, Santa Sede, Isole Marshall, St. Kitts e Nevis, St. Vincent e Grenadine.

E se sono 52.232.051 i casi di coronavirus registrati nel mondo dall’inizio della pandemia, secondo i dati aggiornati, con 1.286.322 di decessi totali, quali sono invece i 10 paesi più colpiti per numero di casi e decessi? Ecco l'elenco completo:

Primi 10 paesi per numero di casi:

- Stati Uniti: 10.402.273

- India: 8.683.916

- Brasile: 5.747.660

- Francia: 1.914.919

- Russia: 1.843.678

- Spagna: 1.417.709

- Argentina: 1.273.356

- Regno Unito: 1.260.198

- Colombia: 1.165.326

- Italia: 1.028.424

Primi 10 paesi per numero di morti:

- Stati Uniti: 241.808

- Brasile: 163.368

- India: 128.121

- Messico: 96.430

- Regno Unito: 50.457

- Italia: 42.953

- Francia: 42.499

- Iran: 40.121

- Spagna: 40.105

- Perù: 34.992