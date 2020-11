Covid Russia, record di morti in 24 ore

(Afp)

La Russia ha riportato il suo record nel numero di decessi riconducibili al coronavirus, con un aumento di 439 morti nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie di Mosca, aggiornando a 32.032 il totale dei morti per Covid-19. In merito ai contagi, sono invece 21.608 i nuovi casi confermati in un giorno, portando a 1.858.568 il totale dei casi in Russia. Solo a Mosca, in 24 ore sono stati segnalati 5.997 casi.