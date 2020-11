Covid Usa, nuovo record di contagi: 136mila in un giorno

(Afp)

Nuovo record di contagi da coronavirus negli Stati Uniti, dove in un solo giorno sono stati confermati 136mila contagi. Lo riferiscono le autorità sanitarie americane, che parlano anche del più alto numero di morti in 24 ore dall'inizio di maggio, con 1.984 decessi in più rispetto al giorno precedente. Da segnalare il Texas, primo stato americano a superare il milione di casi totali di coronavirus.